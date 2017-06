El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, no mira hacía atrás en la previa del Playoff final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, ya que su equipo está "centrado" en "la posibilidad de ganar una liga", sin parar a mirar los "buenos resultados" de un largo año al que le quedan 10 días intensos ante un rival al que tienen "mucho respeto" por lo demostrado en otro año para enmarcar.

"Los resultados son muy buenos pero a partir de este momento lo único que nos importa es el partido de este viernes. La posibilidad de ganar una liga. Es en lo que estamos centrados, en pensar en lo que espera mañana no en lo que hemos conseguido", incidió un Laso que compareció en rueda de prensa en el Wizink Center con motivo de la presentación de la pelea por el título que comienza este viernes en el mismo Palacio.

El campeón de Copa y de las ligas regulares de ACB y Euroliga no piensa en su camino triunfal hasta esta final ante el Valencia sino que busca rubricar la temporada con un histórico doblete, el tercer consecutivo. "Hay que valorar poder llegar aquí, con un calendario de muchos partidos, una temporada complicada, habla muy bien del trabajo del equipo. Haber sido constantes", apuntó.

"Tenemos mucho respeto por nuestro rival, lo que ha demostrado no solo en Playoff eliminando a Barcelona y Baskonia sino por toda la temporada regular, en Europa e incluso en Copa. Habla muy bien de ellos. Con Pedro llevan unos años trabajando juntos y creciendo", añadió, sentado junto al preparador 'taronja', Pedro Martínez, en la sala de prensa.

Al igual que su rival a partir de este viernes al mejor de cinco partidos, un Valencia que perdió la final de la Eurocup, el Madrid tuvo que rehacerse de la derrota en la pelea final de la Euroliga. "El trabajo del equipo se debe valorar por ser competitivo. El Valencia lo ha sido y nosotros hemos ido quemando etapas. Tienes momentos mejores y peores, juegas una 'Final Four', no ganas pero tienes que recuperarte rápido y pensar en el siguiente objetivo", afirmó.

Además, Laso fue preguntado por el estado de forma de Fernando San Emeterio. "No suelo hablar a nivel individual pero San Emeterio fue uno de mis últimos compañeros de vestuario. Ya se veía que iba a ser muy bueno. Me alegro mucho del Playoff que está haciendo y de la temporada, le tengo un cariño especial pero sería injusto hablar solo de Fernando", apuntó, destacando el juego interior y exterior de un Valencia en el que "'San Eme' no gana solo".