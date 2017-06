El nuevo alero del Rio Natura Monbus Obradoiro, el letón Martins Laksa, confesó este lunes en su presentación que fue "una decisión muy fácil aceptar jugar" en dicho club cuando le ofrecieron la "oportunidad", y confesó que jugar en España ha sido siempre uno de sus "sueños".

"Fue una decisión muy fácil aceptar jugar en el Rio Natura Monbus Obradoiro cuando me ofrecieron esta oportunidad. Solo he oído cosas muy buenas sobre la organización del club; que se ocupan de cada jugador como un miembro más de la familia y que, además, tenemos una gran afición. No he visto ningún vídeo pero estoy deseando vivir y sentir su apoyo en primera persona", expresó en sus primeras declaraciones como obradoirista.