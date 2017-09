Juancho: "Es imposible que los Hernangómez superemos a los Gasol"

El alero de la selección española Juancho Hernangómez ha asegurado que "es imposible" que junto con su hermano Willy puedan superar la labor histórica de los hermanos Gasol en el equipo nacional y "ni siquiera de igualarles", después de un Eurobasket donde los cuatro han colaborado para lograr un medalla de bronce que "sabe a poco" porque han "malacostumbrado a la afición española" con tantos éxitos.

"Es imposible que los Hernangómez superemos lo que han hecho los Gasol, al cien por cien, no se nos pasa por la cabeza. Es igual que si preguntas si en la selección se podrá superar lo que hizo la generación del 80, es muy complicado. Nosotros tenemos que ir haciendo nuestro camino, estamos empezando. Ellos nos han tratado muy bien, nos han dado consejos y aprender de ellos es un orgullo, pero no tenemos la posibilidad de superarles, ni siquiera de igualarles", aseguró Juancho en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, recordó que "todavía queda mucho camino" tanto para él como para su hermano y que "dos jugadores solos no pueden liderar la selección". "Lo que hemos llamado la 'second unit' (segunda unidad) en el Europeo tiene un papel importante de cara al futuro y lo vemos como un reto emocionante y duro. Estaremos preparados para competir en cada campeonato", prometió el jugador de Denver Nuggets, quien junto a su hermano pone imagen en España al videojuego 'NBA2K18'.

A nivel personal, explicó que debe "ir poco a poco". "Ha sido primer Europeo, la primera toma de contacto con la selección, y estoy muy contento con el papel que he tenido. Siempre que he jugado he intentado darlo todo y aportar en todos los aspectos del juego. Cuando lo das todo suelen pasar cosas buenas. Estoy muy agradecido a mis compañeros por cómo me han tratado desde el primer momento y me han integrado en el equipo", agradeció.