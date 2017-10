El holandés Henk Norel, 'Jugador de la Jornada' por segunda vez consecutiva

El jugador holandés del Gipuzkoa Basket Henk Norel se ha coronado, al término del tercer capítulo en la Liga Endesa, como 'Jugador de la Jornada' por segunda semana consecutiva al finalizar el encuentro de su equipo frente al Movistar Estudiantes con 16 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración.

Es la segunda vez consecutiva y la tercera de su carrera en la Liga Endesa en la que el pívot disfruta este premio, algo que no se lograba desde que lo hiciera Ioannis Bourousis en las jornadas 14 y 15 de la temporada 2015-2016. El jugador del Gipuzkoa Basket está brillando en cada uno de los encuentros que disputa, siendo pieza fundamental en la buena imagen que ha ofrecido su equipo en ellos.

En el choque ante Movistar Estudiantes -con victoria clara 75-92-, en poco más de 20 minutos en pista y viendo todo el último cuarto desde el banquillo, Norel fue capaz de ofrecer todo un recital en el WiZink Center, donde el cuadro colegial no consiguió encontrar la manera de frenar al pívot rival.

"En este equipo hay mucha hambre. Muchos jugadores vienen de la LEB y ven en este club una gran oportunidad. Estoy contento pero lo más importante es que estamos jugando de manera increíble como equipo y que hemos ganado, no es sólo mérito mío. Lo malo de ser Jugador de la Jornada dos veces es que me sale caro, porque tengo que comprar pizzas para todos", bromeó Norel.

A pesar de su espectacular momento de forma, el pívot se mostró precavido. "No es fácil conseguir 30 puntos de valoración en tres partidos seguidos, pero si ellos juegan así para mí es mucho más fácil. Está claro que me siento muy bien, pero ahora hay que seguir. Vamos muy bien pero es muy pronto y no podemos dejar de trabajar. Sabemos quienes somos y tenemos que ir poco a poco", sentenció.