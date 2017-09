Gerard Jofresa competirá en el concurso de triples El Corte Inglés de la Supercopa Endesa

Gerard Jofresa, de 16 años e hijo del ex jugador Rafa Jofresa, se ha convertido este sábado en el primer concursante popular de la historia que participará en el concurso de triples El Corte Inglés que se disputará el 23 de septiembre, justo antes de la final de la Supercopa Endesa en Gran Canaria, después de ganar el concurso organizado por KIA en el pabellón GoFit de Madrid.

"Tengo mucha ilusión por haber ganado y poder ir a Gran Canaria para disfrutar de las mejores estrellas de la Liga Endesa. Fue inesperado llegar hasta aquí y estoy muy contento. Quiero ver a Carroll, me encanta su mecánica. He estado entrenando bastante, mi club, el Mataró, me ha ayudado mucho", indicó el campeón del concurso.