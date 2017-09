Garbajosa: "Vamos a convocar a los jugadores de Euroliga"

El presidente de la FEB deja clara su postura a dos meses de que se inaugure el sistema de ventanas FIBA "Unos pocos clubes no pueden someter a su voluntad al resto del baloncesto mundial"

"Tenemos que clasificarnos sí o sí para el próximo Mundial porque es la competición que clasifica para los Juegos Olímpicos. Si no nos metemos en el Mundial, el baloncesto español tiene un serio problema, no nos engañemos. Por ello, Sergio Scariolo y la dirección deportiva decidirán quiénes son los 12 que pueden hacer mejor papel en estos partidos", reiteró.

"No he hablado con otras federaciones nacionales de este tema, pero intuyo que van a convocar a sus mejores jugadores y algunos de ellos están jugando en clubes españoles", avisó el exjugador del equipo nacional, quien no puede "entender que no se puedan conjugar todos los agentes" en este largo conflicto que protagonizan FIBA y Euroliga.