Fran Vázquez: "El trabajo de toda mi carrera ha sido ayudar a mi equipo"

El inédito capitán de la selección española de baloncesto, Fran Vázquez, ha explicado que "siempre" ha mantenido "la ilusión" a lo largo de su dilatada carrera, en la que su trabajo "siempre" ha sido "ayudar al equipo", por lo que vuelve con ganas al equipo nacional para liderarlo en los próximos partidos contra Montenegro y Eslovenia que abren el camino al Mundial de China.

"Vengo con ilusión debido a esta situación que vive el baloncesto. La ilusión siempre la he mantenido. El trabajo de toda mi carrera ha sido ayudar a mi equipo. Tenemos dos partidos complicados e intentaré ayudar a mis compañeros en este reto. Tenemos que hacer un buen trabajo y estar un poco apartados de las cosas que no nos tocan a nosotros", analizó Vázquez este lunes ante la prensa en Guadalajara.

"Cuando hablé con él me pidió que hiciera mi trabajo, que no cambiase nada, sobre todo que estuviese tranquilo y me divirtiera jugando. Tengo que hablar en el campo, que se note mi responsabilidad defensiva y en ataque que pueda tener mis opciones en el 'pick and roll' o en los tiros de cuatro o cinco metros", desgranó.