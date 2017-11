Fran Vázquez: "No soy el jefe, me ha salido un partido completo"

El pívot de la selección española Fran Vázquez valoró de manera muy positiva el primer compromiso de España, sin jugadores de la NBA ni Euroliga, en la fase de clasificación para el Mundial 2019, donde fue de lo mejor de los de Sergio Scariolo firmando un "partido completo" en la victoria (66-79) ante Montenegro.

"No soy el jefe. Intento ayudar dentro lo posible. Hoy me ha salido un partido completo y estoy contento, pero en el próximo partido quizá no esté igual en anotación, pero intentaré ayudar en defensa. Es lo bueno de este equipo, que puede salir cualquiera en cualquier momento", indicó un Vázquez veterano con 34 partidos internacionales y que terminó con 15 puntos.