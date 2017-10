El FC Barcelona, condenado a readmitir al pívot Joey Dorsey por nulidad de despido

El FC Barcelona ha sido condenado por el juzgado de lo social número 26 de Barcelona a readmitir al pívot estadounidense Joey Dorsey, actualmente sin equipo, al considerar que su despido en enero de 2017 fue injustificado tras unas críticas del jugador a los servicios médicos del club en sus redes sociales, y además el Barça deberá abonar 25.000 euros al pívot por daños morales.

"Dejadme aclarar las cosas. El año pasado me torcí el tobillo en los 'play-off' de la Euroliga contra Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que sólo era un esguince, así que me empujaron a volver e intentar jugar. No me dijeron hasta que ya era demasiado tarde que tenía un edema causando entumecimiento en el pie y que mi temporada había terminado", señaló en su cuenta de Instagram Dorsey cinco días antes de ser despedido.