La Euroliga rechaza la propuesta de la FIBA de adelantar las ventanas de selecciones

La Euroliga ha rechazado la propuesta de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en relación al cambio de días para las ventanas de las selecciones nacionales tras la reunión que mantuvo este viernes en Barcelona el equipo de trabajo que gestiona el baloncesto europeo.

Los clubes de la Euroliga decidieron no adelantar al martes las jornadas 9 y 23 para evitar que coincidan con las ventanas de partidos de las selecciones clasificatorios para el Mundial de China 2019. Así lo explicó en el comunicado emitido este viernes.

"Los clubes de la Euroliga siempre han apoyado a todos las competiciones de las selecciones nacionales que han cumplido con estas normas básicas y seguirá haciéndolo", reza la nota. Sin embargo, "la propuesta de la FIBA no resuelve los principales problemas del calendario FIBA 2017 que FIBA ha aprobado y prevé imponer sin previa diligencia ni acuerdo con los clubes".

En este sentido, la propuesta plantea "dificultades adicionales", según considera la Euroliga porque "no resuelve el problema más central". "No todos los jugadores estarán disponibles para los partidos oficiales de los equipos nacionales, por lo tanto dañan el producto y no cumplen con las expectativas de los aficionados".