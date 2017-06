El jugador del Valencia Basket Bojan Dubljevic afirmó que "conseguir un trofeo con el Valencia es más que ganar 10 títulos con cualquier otro equipo", y lo hizo a falta de un día para que su equipo dispute el cuarto partido de la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid, en el que, de conseguir la victoria, los de Pedro Martínez se alzarían con el título.

Por su parte, su compañero de equipo el balear Joan Sastre expresó que "ganar tres veces seguidas" al Real Madrid "sería épico", pero añadió que "aún no hay que celebrar nada ni estar eufóricos" porque todavía no han ganado "nada".

"Aún no hay que celebrar nada ni estar eufóricos, porque todavía no hemos ganado nada. Nos toca un partido que será complicadísimo. Ganar tres veces seguidas sería épico, pero vamos a trabajar para ello, sabiendo de la dificultad que conlleva. Trabajaremos para conseguirlo", apuntó el escolta.

Finalmente, apuntó que "la clave es estar bien los 40 minutos". "No descentrarse y sobre todo parar su juego en transición, en contraataque, no dejarles anotar cómodos como ellos saben hacer. Ayer fue un gran ejemplo, no les dejamos correr, no les dejamos canastas fáciles, creo que la clave está ahí y en el rebote", concluyó.