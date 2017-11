Draper: "Me llevará un tiempo alcanzar la mejor forma"

El nuevo base del Real Betis Energía Plus, Dontaye Draper, ha reconocido que no se encuentra "preparado para un partido completo" y que le "llevará un tiempo alcanzar la mejor forma", aunque ha prometido trabajar duro también "antes y después de los entrenamientos" para alcanzar su mejor versión cuanto antes.

"No estoy preparado para un partido completo. No estoy lesionado, pero me llevará un tiempo conseguir el ritmo de partidos. Siempre soy competitivo. Si tuviera cinco o veinte minutos, también sería competitivo, pero me llevará un tiempo alcanzar la mejor forma", avisó Draper durante su presentación.