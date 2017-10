Doncic: "Me siento muy bien como líder del equipo"

El jugador esloveno del Real Madrid, Luka Doncic, admitió antes de viajar con el equipo a Turquía para la primera cita de la Euroliga sentirse "muy bien como líder del equipo" tras la baja por lesión de Sergi Llullo, y que su principal objetivo ahora pasa por "llevar a lo máximo posible" al conjunto dirigido por Pablo Laso.

"No sé qué pasará tras la baja de Llull, pero yo siempre digo que me siento muy bien como líder del equipo, quiero llevarlo a lo máximo posible y estoy aquí solo para ayudar al equipo", reconoció Doncic durante el día de atención a medios que ofreció el Real Madrid en Valdebebas.

La lesión de rodilla del español antes de viajar al Eurobasket ha permitido que el base esloveno tenga "más importancia que el año pasado". "La baja de Sergi es una baja muy importante para nosotros. Yo, como siempre, no miro al futuro, estoy aquí en el Real Madrid donde mejor me siento e igual puede ser mi última Euroliga o no", declaró.