Doncic: "Por algo se le llama 'el Clásico', es divertido y especial"

El jugador del Real Madrid Luka Doncic reconoció este miércoles las ganas de que llegue el domingo para disputar el 'Clásico' de la Liga Endesa ante el FC Barcelona Lassa, un duelo "divertido y especial" del que guarda buenos recuerdos, y para el que vaticina un final apretado.

El esloveno, pilar del Madrid en este inicio de temporada, recordó finales y enfrentamientos ante los azulgranas. "Me quedo con esas finales que empezamos en el Palau perdiendo el primer partido pero al final remontamos 1-3. Me quedo con esos partidos", indicó.

"Me siento bien. Este Europeo también me marcó bastante, es algo que nunca voy a olvidar. Llego bien preparado como siempre y como siempre esperamos ganar este partidos. Va a estar ahí, ahí. No sé un resultado, quien esté mejor en los dos últimos minutos es quien se va a llevar el partido", finalizó.