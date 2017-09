Crónica del Herbalife Gran Canaria - Valencia Basket: 63-69

Valencia Basket empieza como acabó Los de Txus Vidorreta alargan la maldición del anfitrión y le arrebatan la Supercopa Endesa al Herbalife Gran Canaria

El Valencia Basket se proclamó este sábado campeón de la Supercopa Endesa, primer título de la temporada ACB que se disputó en el Gran Canaria Arena, tras derrotar por 63-69 al Herbalife Gran Canaria, que no pudo defender su título del año pasado en un partido con una parte para cada uno.

De este modo, el campeón de la Liga Endesa comienza la campaña como acabó la pasada, levantando un trofeo, precisamente el último a nivel nacional que aún no tenía en su palmarés. Y lo hizo después de reaccionar tras el descanso ante un rival que dominó desde su defensa, pero que no pudo contener a los 'taronja' en la segunda mitad, impulsados por un enorme Fernando San Emeterio, para no romper la maldición del anfitrión en el torneo.