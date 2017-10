Crónica del Estrella Roja Belgrado - FC Barcelona Lassa, 90-82

Un errático pero combativo Barça cae en el Pionir Los blaugranas pagaron caro su mal arranque de partido ante un Estrella Roja que salió en tromba

Un ambiente ensordecedor y una intimidación como pocas hay en esta Euroliga ayudaron al Estrella Roja a empezar ganando. No sólo en el marcador, que también, sino en el aspecto moral. Los 24 puntos de los serbios en el primer cuarto les hicieron despegar pronto en el electrónico y el Barça no aguantó ese 'tú a tú' ni el cien por cien de acierto en tiros de campo del rival.

Nervios, precipitación y fallos no forzados no ayudaron a un Barça Lassa que se hundió y llegó a perder por 14 puntos en el tercer cuarto, aunque dos reacciones breves --parciales de 0-8 y 0-7 respectivamente-- llegaron a meter a los de Sito Alonso en el partido, el que hacía el número 400 en la Euroliga.

El Barça se puso a 7 puntos tras ese último buen parcial, pero no fue capaz de dar continuidad a su buen juego. Los mejores del Barça fueron Kevin Seraphin o Thomas Heurtel, pero no se solaparon sino que cada buena racha individual quedaba aislada. Al final, no obstante, el Barça Lassa logró su única ventaja con un 79-80 que culminó Hanga a la contra.