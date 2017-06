Lyttle, Torrens y Xargay acaban con Ucrania Las de Mondelo se repusieron ante un rival que fue de más a menos

Al comienzo del último parcial, Iagupova empezó a perder eficacia, su segunda parte no fue del todo buena y no llegó a terminar el encuentro al ser eliminada a falta de poco más de tres minutos para el final. Otra de la que se esperaba mucho más era de Moss; el nuevo fichaje del Perfumerías Avenida no consiguió entrar definitivamente en el partido y no dejó rastro de la gran explosividad que le caracteriza en la cancha. Ucrania comenzó a cometer errores inesperados y las españolas siguieron sumando hasta hacerse con la victoria final.