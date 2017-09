Crónica del España - Rumanía: 91-50

España se pasea sin Pau Gasol y pensando en Croacia

Tras el paso por vestuarios, el panorama no cambió. La selección española no se relajó y continuó con intensidad en defensa, con Scariolo realizando rotaciones y repartiendo los esfuerzos para que no se bajasen los brazos. Rumanía no salió con la lección aprendida y nuevamente mostró sus carencias, dejando irse a su rival claramente en el marcador y sin encontrar el camino al aro (23 puntos tras el descanso).