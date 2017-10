Crónica del Baskonia - Valencia Basket, 63-80

El Valencia termina con el Baskonia de Prigioni El técnico azulgrana dimite tras la dura derrota ante los 'taronja'

Enfrente, tan solo Tornike Shengelia, con 22 puntos, pudo evitar un ridículo aún mayúsculo en los locales, que se acercaron a cuatro tras el descanso pero que acabaron cediendo ante el buen hacer de Alberto Abalde, que sumó más minutos con la baja de Sastre. La dura derrota fue la puntilla de un Prigioni que abandonó el barco. "Prefiero dejar el equipo a otra persona. No puedo ayudar al equipo", dijo.

Con el paso de los minutos, Rodrigue Beaubois (8) y Jayson Granger (12) comenzaron su recital ofensivo y permitieron a los de Pablo Prigioni mantenerse vivos en un partido en el que los 'taronja' amenazaban con dejarlo finiquitado en la primera parte a base de triples (8 al descanso). Al final, el acierto anotador de los bases posibilitaron a los del Buesa Arena a ponerse a once al descanso (39-50).

Por si quedaba alguna duda sobre la victoria del Valencia, el Baskonia no anotó hasta mediado el último cuarto (54-74, m.35), de nuevo por medio de Shengelia, que lo hizo todo en su equipo. Ambos equipos se dejaron llevar en los últimos minutos y los 'taronjas' acabaron certificando su segunda victoria en tres jornadas ante unos baskonistas que aún no se han estrenado en la competición y que terminaron su proyecto con Prigioni. "No voy a continuar siendo el entrenador del equipo", indicó.