Claver, sobre las ventanas: "No se nos preguntó y ahora lo vamos a sufrir nosotros"

El jugador internacional español del FC Barcelona Lassa Víctor Claver ha calificado de injusta la situación que podrían vivir los jugadores convocados por sus respectivas selecciones durante las ventanas FIBA al tener que elegir entre la competición internacional o la de sus clubes, y es que cree que si no hay una solución quienes sufrirán serán los jugadores.

"Se nos ha puesto a los jugadores por delante. No es justo porque tampoco se nos preguntó a los jugadores por este calendario y ahora los que lo vamos a sufrir somos nosotros", lamentó en declaraciones a Esports COPE recogidas por Europa Press.

El ala-pívot consideró que se ha llegado a un momento "complicado para todo el mundo". "Creo que no es lo mejor. De momento la lista es de 24 jugadores y al final sólo tendrán que ir 12. Los que tengamos partidos con nuestros clubes es complicado que podamos ir con la selección", argumentó en este sentido.

Además, lamentó la posible diferenciación entre Euroliga y NBA. "El seleccionador está obligado a convocar a los mejores pero es un poco raro que los de la NBA no estén. Nos preocupa una posible sanción. Nos puede afectar tanto por un lado como por otro, también con los clubes, así que cuando sea el momento tomaremos una decisión para salir lo menos perjudicados posible", auguró.

Por otro lado, a nivel personal, cree que necesita más tiempo para volver a ser él tras su larga ausencia de 5 meses por lesión. "Todavía necesito entrenar más con el equipo y más minutos, pero lo que he jugado no he sentido molestias en la rodilla", celebró.