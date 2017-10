Claver y el conflicto FIBA-Euroliga: "Nos crea una polémica en la que no deberíamos decidir"

EUROPA PRESS

El jugador del FC Barcelona Lassa e internacional español Víctor Claver ha comentado este martes que los jugadores no deberían tener que "decidir" entre jugar con su club o su selección si el conflicto entre FIBA y Euroliga por las ventanas internacionales no se soluciona y siguen solapándose los partidos, ya que les crea una "polémica" con la que cree que no deberían lidiar.

"Es un tema polémico que está ahí, pero no vamos a ser nosotros los que decidamos qué va a pasar. Tienen que ser tanto Euroliga como FIBA los que se pongan de acuerdo, porque nosotros no queremos decidir sino que queremos jugar tanto con nuestro equipo como selección. No nos gusta estar en esta situación, nos crea una polémica en la que no deberíamos tener que decidir", aseguró Claver a los medios tras presentarse el acuerdo de patrocinio entre Endesa y la Euroliga.

El valenciano, presente en la presentación del acuerdo entre Endesa y la Euroliga en Madrid, argumentó que espera que no llegue el día en que se les obligue a decidir entre club y selección. "No quiero decidir y no nos toca a los jugadores estar en esa posición. Hagas una cosa u otra vas a quedar mal. No creo que sea lo adecuado, se tiene que llegar a un acuerdo del que todos puedan sacar algo", se sinceró.

De todos modos, apostaría por intentar "llegar a una situación" en la que todos los jugadores puedan "hacer lo mismo". "No sé si alguien irá por su cuenta, pero no creo que seamos los jugadores los que tengamos que decidir", aseveró.

Preguntado por si ve bien las ventanas, y jugar con la selección en medio de la temporada, comentó que sí pero sólo si hubiera un acuerdo firme que no perjudicara a nadie. "Estando la NBA, la Euroliga, la Eurocup... Son competiciones que exigen muchos partidos durante el año y no creo que sea lo mejor hacer partidos sin los mejores jugadores. Sería bueno un convenio entre todos, pero sin los mejores jugadores no creo que sea lo mejor", argumentó.

Por otro lado, preguntado por el arranque de la temporada del Barça Lassa, celebró que sus compañeros cuenten por victorias los partidos jugados. "Había un poco de dudas con tanto cambio sobre cómo iba a funcionar el equipo y hasta el momento ha ido bien, en los partidos que hemos jugado en la Liga Endesa, y confiamos en ir mejorando", aseguró.

"El equipo está con ilusión y además con confianza después de los partidos que hemos jugado ya. Todos tenemos ganas de que sea una buena temporada, tanto a nivel personal como colectivo, y que podamos demostrar a la gente que podemos hacerlo bien", arremetió.

Pese a su lesión, y a que le queda todavía un tiempo para volver, Claver está contento de entrar en la última fase de la recuperación. "Es progresivo. Desde que me operaron he ido haciendo fases y me queda la última, que es intentar hacer cosas en la pista. Primero por mi cuenta y luego con el equipo. Depende de cómo responda la rodilla y las sensaciones", apuntó.