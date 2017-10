Causeur: "Si me llama Francia no es seguro si iré"

El base francés del Real Madrid, Fabian Causeur, reconoció no estar conforme con las ventanas FIBA impuestas esta temporada, hecho que "complica las cosas" a los jugadores internacionales, y no ha dado por "segura" su participación con Francia en caso de que la selección le llame en noviembre cuando coincida con la Euroliga.

"Con las ventanas FIBA ahora se complica un poco las cosas y veré en qué estado de forma estaré porque tenemos muchos partidos. Si me llama la selección no sé seguro si iré o no, dependerá de cómo me encuentre", aseguró Causeur durante la presentación del acuerdo entre Euroliga y Endesa. "No me gusta esta decisión porque para un jugador no es fácil ir de una competición a otra y cambiarlo así como se hace en el fútbol", añadió.