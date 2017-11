Casimiro: "Estamos preparados para afrontar un partido contra un equipo muy en forma"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha admitido que su equipo está "preparado" tanto "física" como "mentalmente" para afrontar el partido de este domingo contra el Montakit Fuenlabrada, que pasa por un momento de gran "forma" que pasa por la creencia "ciega" hacia su entrenador.

Además, el entrenador del 'Granca' halagó el trabajo de su próximo rival y no se "sorprende" de la buena racha por la que atraviesan. "Si te digo de antemano que no me sorprende... Mantienen un núcleo del año anterior, sobre todo de hace dos, que les ha ido bien. Y tienen un buen dirigente. A Néstor lo conozco de hace años, es un entrenador de mucho prestigio en Sudamérica. Creo que es un gran gestor de grupos, también de baloncesto evidentemente. Están creyendo ciegamente en lo que propone y están jugando un baloncesto con defensas y rebotes sólidos, tiran de dos con buen porcentaje... Les ha transmitido una serie de cosas y los jugadores están creyendo", argumentó.