El escolta del Real Madrid Jaycee Carroll recalcó que el Valencia Basket no puede tener "más hambre" que ellos para ganar la Liga Endesa y demandó "hacer mejor muchas cosas" para poder ganar al menos uno de los dos partidos que jugarán en La Fonteta.

"Espero que no sea así, yo personalmente no tengo muchas Ligas. Tengo algunas pero muchas no tengo. Hay otros aquí que no tienen ninguna en la Liga Endesa, ellos no deberían tener más hambre por este título", expresó Carroll ante los medios.