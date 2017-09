Caner-Medley: "Hemos trabajado fuerte y tenemos un buen grupo para clasificarnos para la 'Champions'"

El jugador del Movistar Estudiantes Nik Caner-Medley tiene claro que han trabajado "fuerte" y que tienen "un buen grupo" para afrontar la tercera previa que da acceso a la Champions League de FIBA frente al Donar Groningen holandés y que se disputará este viernes y el lunes.

Por último, el ala-pívot hizo referencia a su vuelta al equipo madrileño, ya había sido jugador del 'Estu' de 2009 a 2011 y reconoció que aquí tenía "muchos amigos". "Cuando he estado en otros equipos siempre he mirado los partidos de Estudiantes en Internet. Tengo muchos amigos, los aficionados son increíbles y me encanta la energía, son muchos motivos por los que he vuelto", finalizó el jugador de 34 años.