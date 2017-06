El base español José Manuel Calderón cree que las nuevas ventanas FIBA, que comenzarán en noviembre de 2017 y destinadas a partidos internacionales, serán una "oportunidad" para muchos jugadores de jugar con la selección y que normalmente no pueden ir.

Retirarse de la selección es algo "muy personal" y depende "de temas familiares, como estás físicamente, tu equipo, como estás en tu juego, si estás para competir o no". "Yo me he ido y se han ido otros, y cuando parecía que era nuestra generación ahora están los hermanos Hernangómez, Álex Abrines... Es muy complicado decir que va a pasar. Además, después de este, hay un año que no hay nada. Yo espero que sigan jugando muchos años", comentó.