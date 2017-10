Bertomeu: "Ya está bien del hostigamiento de FIBA, el problema no es nuestro calendario, es el suyo"

EUROPA PRESS

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha lamentado el "continuo hostigamiento" de la FIBA y ha remarcado que "el problema es su calendario" de ventanas y no el de la competición europea, añadiendo que los partidos de selecciones de noviembre van a ser "un fraude" porque no estarán los jugadores que compiten en Estados Unidos y criticando el trato "discriminatorio" entre ambas competiciones, ya que "nadie habla del calendario de la NBA".

"Cada vez que leo un comunicado de FIBA hablan del bien del baloncesto y yo me pregunto: si nuestras competiciones son las que más han crecido en los últimos años en Europa, ¿hay que intentar cargárselas? ¿Eso es el bien del baloncesto? Ya está bien de este continuo hostigamiento. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no nos metemos con ellos y deberían ayudarnos", reclamó Bertomeu en una entrevista concedida a Europa Press.

El máximo responsable de la Euroliga recordó que su competición tiene "el mismo calendario durante los últimos 16 años" y que no lo van a "cambiar. "La FIBA ha puesto un calendario sabiendo que los mejores jugadores no iban a estar, está diciendo que los nuestros tienen que estar y los de la NBA no. Todo empieza de una decisión suya que se sabía desde el principio que no iba a ir bien. Hace dos años la FIBA intentó quedarse la Euroliga y no lo consiguió, el año pasado intentó cargarse la Eurocup y no lo consiguió, y este año el calendario", enumeró.

En este sentido, añadió que "las selecciones nacionales merecen muchísimo respeto". "¿Cómo puede ir un aficionado a ver a España e imaginarse que no estén Pau Gasol, Ricky, Marc, Willy? Es un fraude", denunció, agregando que "la gran pregunta" que se hacen en su organismo es por qué "no hay ninguna declaración de la FIBA forzando a la NBA a dejar a sus jugadores para las selecciones".

"Es lógico que no lo hagan. Ya desde el principio sabíamos que la NBA no iba a formar parte de esto y por eso ni convocan a los jugadores. Ahí es donde está la discriminación. ¿Cómo vamos a aceptar que se sancione a un jugador de Euroliga que no va a la selección mientras que otro en otra liga, China o NBA, no le pasa nada? ¿Cómo vamos a aceptar que nuestros jugadores sean de segunda división? El proyecto es discriminatorio desde el origen. Nadie habla del calendario de la NBA, todo el mundo habla del nuestro", comparó.

En este sentido, quiso "negar la mayor" de que "el problema sea el calendario de Euroliga". "El problema no es una fecha, es que no es aceptable que las selecciones jueguen una fase de clasificación sin sus mejores jugadores. ¿Hay algún deporte que haga eso? Ninguno. Pasar un partido del jueves al lunes no resuelve el problema, es más, empeora otros. El problema es el calendario de la FIBA", denunció.

"EN UNAS SEMANAS TENDREMOS UNA CUARTA PROPUESTA"

Después de que las últimas propuestas de calendario lanzadas por Euroliga y FIBA hayan sido mutuamente rechazadas, Bertomeu explicó que ahora mismo "las novedades vienen solo de que cada vez hay más jugadores y más gente que está diciendo que lo que va a pasar en noviembre es una barbaridad y que debería haberse evitado".

"Es un goteo que imagino que irá aumentando. Desde nuestro punto de vista no puede haber ninguna novedad de aquí a noviembre. Nosotros vamos a seguir trabajando en una propuesta de calendario con sentido que no tenga los problemas que tiene este. Es unas semanas espero que tengamos una cuarta propuesta", avanzó.

Respecto a la última propuesta difundida por la Euroliga, que proponía concentrar todos los partidos de selecciones internacionales entre la segunda quincena de junio y todo el mes de julio, el catalán quiso aclarar que "nunca" han "pretendido cambiar los Juegos Olímpicos".

"Es un torneo especial que se disputa cada cuatro años. Ese año deberíamos ver cómo lo gestionamos, pero durante tres años nuestra propuesta funciona. Tres de cada cuatro años funciona y el cuarto se podría pasar el bloque de julio a septiembre. Tampoco sería un gran drama", opinó

"NO VAMOS A CONSENTIR QUE SANCIONEN A LOS JUGADORES"

Sin embargo, antes de que llegue ese momento, lo más acuciante es la primera ventana de selecciones, que se abrirá a finales de noviembre. España, que estrenará el sistema contra Montenegro el día 24, no contará con sus ocho NBA seleccionables (Calderón ya anunció su retirada internacional) y tiene a casi una treintena de jugadores en duda por las competiciones europeas.

"¿Es obligatorio que alguien vaya a jugar un partido de baloncesto? ¿Es concebible? ¿Ha ocurrido alguna vez? Es anticonstitucional porque aunque lo ponga la ley no necesariamente es legal", remarcó Bertomeu.

El máximo responsable de Euroliga recordó que ya "ha habido muchos jugadores que han declinado la invitación de su selección por motivos de salud". "Este verano muchos en todas las selecciones, no solo en España, y es su legítimo derecho. Ir a la selección es un honor, pero hay momentos en lo que no se puede ir y nadie les ha obligado. Nadie va a sancionar a un jugador por no ir a una selección, si existiera un contrato sería distinto. ¿Qué es, un servicio militar de segunda clase?", se preguntó Bertomeu.

En este sentido, prometió "proteger a los jugadores hasta el final". "No vamos a consentir que les sancionen. Vamos a hacer lo que sea. Es una amenaza que no deberán tener en cuenta. Deben tomar la decisión como crean oportuno", estimó.

Además, Bertomeu quiso contestar a los que opinan que la Euroliga está "tomando sus decisiones por intereses comerciales" y se preguntó "qué interés comercial tiene pasar un partido de jueves a lunes", comparando las motivaciones de su organismo con las de la FIBA.

"En el Eurobasket había cuatro sedes. La mayoría de campos vacíos y cada sede ha pagado más de un millón de euros por serlo. ¿Dónde ha ido este dinero? La selección española no ha recibido ni un euro de la FIBA por haber participado en una competición. Ahora la FIBA está pidiendo 40 millones de euros para acoger el Mundial 2023. ¿Qué países pueden pagar eso? Uno o dos. ¿Y la Euroliga es la que se mueve por intereses comerciales? Deberíamos reflexionar sobre esto", pidió.