Bertomeu apunta a la ampliación a 18 equipos, ve difícil que sea a 20 y la descarta a 24

EUROPA PRESS

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha avanzado que su idea es que la competición se amplíe a 18 equipos, un aumento que podría hacerse efectivo ya durante la próxima temporada, añadiendo que ve difícil que se pueda alcanzar la cifra de 20 clubes y descartando completamente llegar a 24.

"Siempre hemos dicho que 16 no sería el último número. Hay que ver si ampliamos, a cuántos equipos y cuándo hacerlo. Vamos a empezar a discutirlo con los clubes a principios del mes que viene y me gustaría que en marzo tuviéramos ya una idea bastante clara. No veo una ampliación bastante grande a corto o medio plazo", valoró Bertomeu en una entrevista concedida a Europa Press.

"No la veo a 20 equipos, como he escuchado, y desde luego la descarto totalmente a 24 porque no va a cambiar el sistema de juego de todos contra todos y eso condiciona mucho el número de equipos", subrayó el mandatario, partidario de "una ampliación gradual, probablemente a dos equipos más". "No lo descarto para la próxima temporada, pero aún hay que verlo con los clubes. No es una cosa que se pueda hacer en una mañana", subrayó.

Por otra parte, Bertomeu se refirió a lo ocurrido la semana pasada en Málaga, cuando aficionados del Unicaja imprimieron billetes con su cara y los lanzó en la grada durante el encuentro ante el Fenerbahce, y opinó que "cada uno tiene el derecho a expresarse", después de que el año pasado el club andaluz perdiera su licencia A y quedara fuera de la máxima competición europea.

"El problema es que no se explicó bien esta decisión, que se tomó hace mucho tiempo en base a unos criterios objetivos que Unicaja no cumplió y que fueron los mismos que le habían dado la licencia, así que fue muy justo y muy objetivo. No hubo interés en explicarlo de esta manera y el público reaccionó según la información que tenía, así que era justo que yo tuviera el castigo que se me dio. Hay que reconocer que lo hacen con una simpatía y una amabilidad que también hay que valorar", zanjó al respecto.

Por último, el catalán también valoró el inicio de la presente Euroliga 2017/18 y dijo que por ahora todo va "bien" después de dos jornadas, aunque agregó que "el inicio es un poco calentamiento desde el punto de vista de la organización".

"Estamos contentos. Hemos seguido como terminamos, ya hemos visto campos muy llenos, partidos muy buenos, a equipos que parecen menos fuertes ganar a los fuertes, equipos tradicionales que parece que vuelvan a estar bien... Pero solo llevamos dos jornadas, hay que ser prudentes", pidió.