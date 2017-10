Bertomeu: "¿Alguien sabe si va a parar la NBA en noviembre?"

EUROPA PRESS

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha dado por "terminado" el conflicto con la FIBA por los próximos partidos de selecciones apuntando que "lo de noviembre no tiene solución porque no van a venir los mejores jugadores", ya que los jugadores de la NBA no a va a "parar", por lo que "la única solución es aplazar" los primeros encuentros de la ventana internacional.

"Trasladar los partidos de Euroliga al martes no evita que las selecciones sigan jugando sin sus mejores jugadores, excepto que se consiga que vengan. ¿Alguien sabe si va a parar la NBA en noviembre? ¿Alguien tiene alguna noticia sobre eso? Entonces el problema no es el calendario de la Euroliga. Los jugadores deben estar disponibles para las competiciones de selecciones, que es la guinda del pastel", argumentó Bertomeu ante la prensa en Madrid, donde acudió a la presentación del acuerdo entre Euroliga y Endesa.

En este sentido, reiteró que "quien piensa que esto es un problema de calendario de la Euroliga se equivoca" y agregó que "el problema es que el baloncesto no se puede permitir que en las competiciones de selecciones no estén los mejores jugadores".

"Nosotros tenemos perfectamente asumido que los jugadores tienen la libertad de ir donde quieran, pero tenemos muy claro que no vamos a consentir discriminaciones. Nuestros jugadores no son de segunda ni de tercera división. Merecen el mismo respeto que los que estén jugando en otra parte del mundo. Tampoco más. Vamos a proteger a nuestros jugadores hasta el final", avisó.

Dando por hecho que es inviable que la NBA se plantee ceder jugadores, Bertomeu opinó que "la única solución que tiene noviembre es aplazarlo, igual que febrero", dando por hecho que "es un tema terminado" por el momento.

"HAREMOS UNA CUARTA PROPUESTA Y UNA QUINTA SI HACE FALTA"

"Nosotros no vamos a dejar de intentar arreglar una cosa que nos parece muy mala para el baloncesto. Tenemos a una responsabilidad porque a las selecciones nacionales van nuestros jugadores y nos interesa mucho que vayan bien. Vamos a continuar intentando que este desaguisado se arregle. Aunque hayamos hecho tres propuestas sin éxito, haremos una cuarta y una quinta si hace falta. Nos inventaremos otras, no hay problema. Pero no depende de nosotros, ya hemos visto que no tenemos éxito", lamentó.

Así, rememoró que hicieron una propuesta a la FIBA el pasado 24 de septiembre y apuntó que "la sorpresa es que en 24 horas ya había sido despachada, señal de que ya lo tienen muy preconcebido". "Nosotros nos tomamos unos días con su propuesta, les dijimos a los clubes que la estudiaran y luego nos reunimos con ellos. Hay que tener un respeto a las propuestas", pidió a la federación internacional.

Además, comparó la actuación de Euroliga y la de FIBA a la hora de rediseñar sus respectivas competiciones. "Nosotros hemos ampliado nuestro calendario y no hemos cogida ni una fecha de ligas nacionales. Se decía que íbamos a jugar los sábados, los domingos y no. Decidimos jugar más partidos y nosotros pagamos la decisión. Nuestras decisiones no las hacemos cargar sobre terceros", lanzó.

En cualquier caso, dejó claro que, además del calendario, tienen "muchos asuntos pendientes que resolver con FIBA" a medio plazo. "Está el aseguramiento de los jugadores o la estructura de las competiciones europeas porque no tiene sentido que haya cuatro ahora mismo. Hay cosas que debemos hacer conjuntamente con FIBA", concluyó.