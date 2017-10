Ayón espera no volver a "sufrir" con el formato de la Euroliga

El jugador mexicano del Real Madrid, Gustavo Ayón, aseguró que el principal objetivo del equipo es ganar la Euroliga pero que intentarán "no sufrir" como ya les ocurrió la pasada temporada, y además explicó que su pérdida de peso durante este verano le hace sentirse "bien físicamente" y le da la opción de correr "más".

"Sabíamos que el formato era complicado, pero no sabíamos las consecuencias que podría tener a final de temporada. Las vimos, las sufrimos y esperemos que este año no las volvamos a sufrir. La experiencia del año pasado la tenemos a pesar de no haber logrado el objetivo de ganarla. El aprendizaje fue bueno y hay aprovecharlo este año para sacarle provecho", dijo este martes en el día de atención a medios del Real Madrid.