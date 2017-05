El autor del busto de Cristiano vuelve a la carga... ¡con uno de Gareth Bale!

Emanuel Santos, el escultor portugués autor de aquel busto de Cristiano Ronaldo expuesto en el aeropuerto de Madeira, y que fue objeto de infinitas mofas, ha vuelto a la carga dedicando uno nuevo a otra estrella del Real Madrid. Se trata de Gareth Bale, el cual ya está expuesto en Cardiff. Y ojo, porque no podría ser el último... ¡quiere hacer un tercero!

El galés ya cuenta con un busto conmemorativo en su ciudad, Cardiff. El encargo ha sido llevado a cabo por un negocio de casas de apuestas, que expone la obra en una vitrina situada en el acceso principal, en la cual aparece el nombre de su autor, Emanuel Santos, acompañado de una frase: "Yes, him again! (Sí, ¡es él de nuevo!") . Una obra que antes de llegar a su destino fue presentada en las inmediaciones del Estadio Nacional de Galés, donde el sábado se disputará la final de Champions entre Real Madrid y Juventus.