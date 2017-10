Adriano anuncia su regreso al fútbol y cuenta sus 'secretos': alcohol y relación con un traficante

"Quiero empezar a entrenar de nuevo, sin club alguno, en el mes de enero" comenzó a explicar Adriano. Su vuelta será para recuperar la forma y probar suerte en la élite brasileña, pero es consciente de que será complicado. " No sé si volveré al fútbol de alto nivel pero, no te voy a mentir, lo intentaré . Sé que es difícil, que hay que ser muy constante y que no es fácil y menos, cuando hace un año y medio o dos que lo dejé pero no cuesta nada probar y ver si realmente puedo o no " señaló ante el entrevistador.