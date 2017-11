La bronca entre Abidal y Guardiola: "¿Por qué tengo que hablar en español si los catalanes hablan catalán entre ellos?”

En su etapa como culé compartió vestuario con Henry . Los dos franceses hablaban en su idioma materno en el entrenamiento y eso no le gustó a Guardiola. Abidal contó que el entrenador le reprochó duramente que hablaran en francés entre ellos. "Uno, tú no me hables así que no soy un niño. Dos, si yo no puedo hablar en francés con Henry, ¿por qué los catalanes hablan entre ellos en catalán?" contestó el defensa francés.