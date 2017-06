El Zaragoza ha anunciado en un comunicado oficial su decisión de no renovar a Ángel Rodríguez, delantero y máximo goleador de los maños esta temporada en la Liga 1 2 3, después de unas desafortunadas declaraciones en las que firmaba marcar dos goles, pero que su equipo pierda el último partido de liga contra el Tenerife, equipo de su tierra.

Las declaraciones a las que hace referencia el texto corresponden a una entrevista que concedió en la radio 'El Día de Santa Cruz de Tenerife', de las que se hace eco el 'Heraldo de Aragón', donde el jugador dijo que "firmaba" una derrota de su equipo , siempre que él fuera autor de varios goles con su equipo. "Al Tenerife le viene bien y a mi me viene bien. Seguramente mis compañeros no lo firmen porque querrán ganar. Ellos no tienen algo con el Tenerife, pero yo sí, porque es el club de mi tierra", explicaba.