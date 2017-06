Theo Hernández, desde la playa de Marbella y tras dejar tirada a Francia: "Intentaré llegar lo antes posible"

Theo Hernández, con el que Francia no lograba comunicarse para que explicase su ausencia, fue delatado por varias imágenes de sus compañeros subidas a Instagram . En una de ellas se le ve sonriente en un tren y en otras tomando el sol tranquilamente en una playa de Marbella junto a sus amigos.

Desde la selección gala aseguran que “es una situación muy desagradable pero prefiero esperar a hablar con él antes decir nada. No he recibido ninguna explicación de su ausencia hasta el momento. Solo constato que no está aquí”. Theo Hernández había sido convocado para jugar dos partidos amistosos contra Albania y Camerún.