Sergio Ramos, sobre el discurso del Rey: "Para mí, chapeau. Más que impecable era necesario para todos los españoles"

Lopetegui opinó sobre el tema de Cataluña: “Nuestra capacidad de decidir está aquí, y es lo único que nos preocupa. Estamos pensando en el partido ante Albania para hacer bueno el trabajo de todo un año. "Como español no me gusta la imagen que ha dado España al mundo. Quiero vivir en un país libre y democrático”, dijo el seleccionador.

Sobre su relación con Piqué, Sergio Ramos confirmó las palabras del central del Barcelona: “Tengo una gran relación con él, que no ha cambiado. Cada uno piensa como quiere. Si estamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección no hay problema. A la afición no se le puede pedir que haga algo. No podemos obligar a nadie a hacer nada. Hay que pensar en el equipo y en la Selección y pediríamos que haya un buen ambiente y que la gente disfrute de la Selección. Que cada uno haga lo que crea conveniente”.