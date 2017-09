Rafa Nadal, sobre el proceso de independentismo catalán: “Me produce tristeza esta crispación”

Rafa Nadal se ha coronado como campeón del US Open y mantiene el número uno del tenis mundial. Tras la conquista del Abierto de Estados Unidos, ha realizado una entrevista en el diario ABC donde repasa el plano deportivo pero también apunta a los momentos de incertidumbre que se están viviendo con el referéndum catalán: “España sin Cataluña es menos, y Cataluña sin España también es menos”.

Rafa Nadal no eludió la pregunta sobre la crispación que se vive en Cataluña en pleno proceso secesionista. El tenista balear, recién coronado en el Abierto de Estados Unidos, habló claro en una entrevista realizada por el diario ABC

“Claro que me preocupa. Al final estamos todos en un país y en una situación que no es buena ni para unos ni para otros. Tiene una solución complicada, pero bueno, siempre digo lo mismo: España sin Cataluña es menos, y Cataluña sin España también es menos ” ha asegurado Nadal.

El tenista balear matiza que “evidentemente me siento muy español, pero también me siento muy cercano a los catalanes. Me produce tristeza esta crispación y ojalá que las cosas se puedan solucionar de la mejor manera posible, que nos podamos entender y seguir conviviendo . Sin ninguna duda, unidos somos más fuertes”.