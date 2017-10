Gerard Piqué: "Estoy muy orgulloso de estar en la selección española"

Gerard Piqué ha tomado la palabra en la previa de España para los partidos ante Albania e Israel y en medio de un clima de tensión por su apoyo y participación en el referéndum catalán. El defensa del Barça ha asegurado que “ un independentista podría jugar con España porque no hay selección catalana ”. Además ha querido dejar claro que “estoy orgulloso de estar en la selección y me duele que duden de mí”.

“ Es imposible poner en duda mi compromiso, considero esto mi familia . El compromiso es siempre el máximo que he podido aportar. Me duele que duden de mí. Estoy muy orgulloso de estar en la selección española” ha afirmado el defensa culé.

Piqué ha querido dejar claro su apoyo a La Roja y ha puntualizado que “ un independentista podría jugar en la selección . No hay selección de Cataluña. El catalán que quiere la secesión no está en contra de España”.

“Hablar de política es un marrón pero por que no expresarse. Hay gente que me aconseje que no hable más de política. He hablado de lo que yo pienso . Hay que votar que sí, que no o hacerlo en blanco”.