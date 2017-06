Así lo han confirmado de forma oficial los contendientes en sus cuentas de Twitter. El primero en hacerlo fue Connor McGregor, quien publicó una fotografía de ambos con el texto "The fight is on" ("La pelea ha comenzado"). Por su parte, Mayweather lo hizo escasos minutos más tarde, compartiendo un vídeo promocional de la cadena de TV estadounidense 'Showtime', que será la encargada de emitir la pelea más esperada del momento mediante pago por visión.