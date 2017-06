Objetivo Atlético, retener y reforzar con los cedidos: Tres onces alternativos sin fichajes para Simeone

El TAS ya se ha pronunciado y lo ha hecho con un mazazo para el Atlético de Madrid. El club rojiblanco no podrá inscribir jugadores nuevos hasta enero de 2018.

proyecto del Cholo Simeone tiene por delante la dificilísima tarea de plantear el arranque de temporada sin poder reforzarse con jugadores nuevos. Eltiene por delante la dificilísima tarea de plantear el arranque de temporada sin poder reforzarse con jugadores nuevos. El TAS ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid para dejar en una sola ventana, la del pasado invierno, la sanción de la FIFA por las irregularidades en el fichaje de menores.

Para ello, planteamos tres onces alternativos para tres supuestos: 1) no se va nadie 2) las estrellas deciden dejar el club 3) Sin ellas, Simeone apuesta por juventud y asume los cedidos como fichajes. Eso sí, con una premisa clara tras una nueva temporada siendo el equipo menos goleado de la Liga. La defensa no se toca.

Un once si nadie se baja del barco

El primer objetivo del Atlético de Madrid será cerrar la puerta para que ninguna estrella se marche del equipo. La alarma principal es Griezmann . Es el crack que aporta la diferencia en el once titular. El hombre sobre el que orbita la pelota y la referencia en ataque. Es el máximo goleador con el que cuenta Simeone, con 26 dianas esta temporada. Seis goles menos que el curso anterior, uno más que en su primera campaña rojiblanca. En cualquier caso, números de crack sin los cuales el equipo vería su pegada, que no ha sido como para tirar cohetes, notablemente mermada. El problema, que el discurso del francés de los últimos días no es nada esperanzador y recuerda a otras salidas dolorosas como las del Kun Agüero o Arda Turan.

Otro hombre importante es Carrasco , más irregular que el francés, pero con capacidad para aportar esa diferencia en el campo que puede desequilibrar una jugada o un partido. No en vano ha cerrado la presente campaña con 14 goles. Diez más que en su primer curso con el Atlético de Madrid.

Si Griezmann y Carrasco son hombres a retener, en la segunda línea de prioridades estaría un nombre como el de Kevin Gameiro . No ha terminado de convencer ni al técnico ni a la afición, pero ha cerrado el curso con 16 goles. Tras la marcha de Diego Costa, llegaron Jackson Martínez y Mandžukic ocupando la punta rojiblanca antes que el francés. El colombiano fue un desastre y el croata terminó su curso con 20 goles, cuatro más que Gameiro. En definitiva, no es ni de lejos por sus cifras el 'súpernueve' tipo Forlán, Falcao o Costa que ha conocido el Atlético en los últimos tiempos, pero 16 goles deberían ser suficientes para darle una segunda oportunidad… que en este caso, además, se presenta forzosa.

Un once si se marchan los hombres clave

El peor escenario es, precisamente, el contrario al anterior. Supongamos que hombres como Griezmann, Carrasco o Gameiro deciden abandonar el club ante la perspectiva de una complicadísima temporada en la que no verán a nuevos compañeros reforzando al equipo. Simeone tendría que recomponer el once tirando de la segunda línea. De nombres que han sido protagonistas de la temporada pero a menudo desde el banquillo.

Correa y Torres , en ataque, parecen los dos siguientes hombres a tener en cuenta si Gameiro y Griezmann hicieran las maletas.

Si, además, se marchara Carrasco, se podría abrir un sitio en el centro del campo para Augusto Fernández , desplazando a Koke y Sául a los costados y apostando por un mediocentro de solidez defensiva y de recuperación, algo clave en los esquemas del Cholo. El mediocentro argentino vuelve tras perderse toda la temporada, pero antes de la lesión estaba teniendo un papel cada vez más importante en el equipo.

Un once si Simeone cuenta con los cedidos

Otra posibilidad para el Cholo es tomarse la vuelta de los cedidos como los fichajes del año para renovar el once. Ahí, los nombres de Manquillo , Vietto, Santos Borré y Kreanevitter parecen las tres piezas más importantes que podrían reforzar el equipo.

El lateral derecho lo tiene más difícil. Pese a su lesión en el final de la temporada, Vrsaljko ha logrado convencer a Simeone. No obstante, no es un fijo en el once y Juanfran ha contado con numerosas titularidades a lo largo del curso. Manquillo tendrá que pelear duro para hacerse un hueco, pero no sería descabellado que logre un puesto en una plantilla a la que no le va a sobrar ningún apoyo al no poder fichar.

En el centro del campo llega Kranevitter tras una temporada irregular en el Sevilla, pero no puede decirse que no haya tenido minutos. Ha jugado un total de 34 partidos que deberían ser suficientes para haber logrado esa adaptación a la liga española que le faltó en su primera temporada con el Atlético. Recordemos que llegó con vitola de promesa mundial. Si el Cholo quisiera apostar por la juventud en el centro del campo dando descanso a Gabi, el ex jugador de River debería ser la referencia. En su mano está.

En ataque, dos nombres: Vietto y Santos Borré. Los dos han firmado una temporada gris. El argentino, en un Sevilla de Champions, no ha logrado pasar de los 10 goles (lejos de los 18 logrados en su última campaña con el Villarreal). Tanto solo 3 más que Jovetic, que llegó en invierno.

Santos Borré ha jugado 30 partidos, casi siempre de suplente, y apenas alcanza una media de 37 minutos por partido. Con esa participación en el Villarreal no ha pasado de los cuatro goles. La mejor ventaja que tiene, su juventud. Solo 21 años y todo por delante para demostrar al Cholo que tiene hueco en el equipo.

Este último once es una alternativa para que el Cholo pueda introducir novedades en el supuesto de que las estrellas del equipo decidan marcharse. No hay que olvidar que en el equipo quedan nombres como Thomas, Gaitán, Lucas Hernández, Thiago, Savic, Torres ... que están llamados a aportar el máximo de su rendimiento en una de las circunstancias más difíciles del club en los últimos años.