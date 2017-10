Nueva denuncia de acoso: la ex jugadora sueca Gullina Axén acusa a varios futbolistas “muy conocidos” de enviarle fotos sexuales

Gunilla Axén, ex futbolista de Suecia y campeona de Europa de fútbol en 1984, ha denunciado, en una entrevista publicada al diario Aftonbladet, el acoso sexual que sufrió por parte de “tres futbolistas muy conocidos”. Axén no ha revelado el nombre pero si ha afirmado que “en "tres ocasiones me enviaron fotos de penes".