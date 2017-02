Neymar aprovecha a lo grande su cumple: "Estoy muy contento y muy borracho"

Es la tercera fiesta de Neymar esta semana por su 25 cumpleaños. El no haber jugado por sanción las semifinales de Copa, sumado a los 25 años, que no se cumplen todos los días y a que Luis Enrique les ha dado a todos permiso hasta el viernes, ha permitido a Neymar celebrar su cumple a lo grande... por tercera vez. Tanto, que no se cortó en su discurso a la hora de reconocer que se le había ido un poco la mano con las copas. Y es que 25 años no se cumplen todos los días.