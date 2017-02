Maradona amenaza a un periodista de la Cope por preguntarle por el Madrid-Nápoles

Por la mañana, Maradona decía a los medios que no es adivino, al preguntarle por el resultado del partido. No, no lo es. Como no lo es Ángel García, el periodista de la Cope agredido verbalmente por el ex jugador argenino. No, el periodista no habría adivinado ni en un millón de años que Maradona intentaría agredirla para después amenazarle sólo por hacerle una sencilla pregunta: ¿cómo ves el partido de mañana?



Una pregunta que parece, cuando menos, pertinente, teniendo en cuenta que el motivo de la visita a España del que fuera astro mundial del fútbol es precisamente asisitir al encuentro de Champions. "Nos acabamos de llevar un golpe de Diego Armando Maradona", decía el compañero de Cadena Cope en directo tras pedir al argentino su opinión sobre el partido. "No quiero que me pegues, solo que me respondas cóm ves el partido", continuaba García. "Quiero comer tranquilo y vos no podés estar en mi hotel sin habitación... Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero, pero vos tenés un micrófono querido, así que hacé tu trabajo" era la respuesta del 'Pelusa'. Además, antes de abandonar la escena, lanzaría una amenaza directa al periodista. "Y acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo".

Un episodio más de agersividad para sumar a una triste y decadente lista de escenas desagradables por parte del que fuera número uno del fútbol mundial en la década de los 80.