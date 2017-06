El Real Madrid C. F. muestra su plena confianza en nuestro jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.



Cristiano Ronaldo ha mostrado siempre desde su llegada al Real Madrid C. F., en julio de 2009, una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias.



El Real Madrid C. F. está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso.



El Real Madrid C. F. espera que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para que cuanto antes quede demostrada su inocencia.