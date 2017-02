Mack Beggs, el luchador transgénero, es abucheado tras ganar el campeonato

Mack Beggs fue obligado a luchar en la categoría femenina a pesar de pedir competir en la masculina. Con 17 años, es uno de los primeros deportistas transgéneros. Beggs nació mujer. La organización del campeonato de Texas le obligó competir contra mujeres debido a las regulaciones deportivas estatales, que requieren que los deportistas compitan de acuerdo al género de nacimiento.

La familia del luchador ha tratado de conseguir que compitiese con los niños, y algunos de sus oponentes han dicho que tiene una ventaja injusta entre las niñas debido a la testosterona que está tomando como parte de su transición.

Hace una semana , Beggs ganó un campeonato regional después de que una luchadora de una escuela secundaria de la zona de Dallas perdiera la final. El padre de otra chica que lucha en la misma escuela secundaria ha presentado una demanda intentando frenar a Beggs, diciendo que su uso de testosterona aumenta su fuerza, lo que podría suponer un riesgo para los oponentes.

Ahora, tras ganar el campeonato de Texas, rodeado de polémica, ha sido abucheado por una parte del pabellón. Los abucheos hacían contraste con los aplausos de sus compañeros y familiares.

Crowd reacts as 17-year old #MackBeggs becomes Girls Texas State Wrestling champion. @uiltexas: he's 1st transgender boy to win such tittle. pic.twitter.com/V7sCc6Og4O