La última ‘locura’ de Jesús Calleja: confirma que correrá el Rally Dakar 2018

“Cuando me planteo una aventura y no me sale a la primera, lo vuelvo a intentar hasta completarla. Participé en el Dakar en 2011 y me quedé a pocas etapas de terminar, y por eso este año he querido volver a intentarlo”. Son las palabras de Jesús Calleja , compañero de Cuatro, para confirmar su participación en la próxima carrera del Rally Dakar que arrancará el 6 de enero.