Iron Maiden tocará en el Estadio Wanda Metropolitano el próximo 14 de julio

Tras el espectacular éxito de la gira internacional de 2016-17 para presentar su decimosexto álbum de estudio, The Book Of Souls , IRON MAIDEN se echará de nuevo a la carretera en 2018 para dar una serie de conciertos en festivales y estadios de Europa dentro de la gira mundial « Legacy Of The Beas t» que comenzará en Tallin (Estonia) el 26 de mayo y finalizará el 10 de agosto en el o2 Arena de Londres.