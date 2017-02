¡Lío en Inglaterra! ¿Se comió un bocata el portero del Sutton para amañar una apuesta?

Wayne Shaw se ha hecho famoso por el partido que su equipo, el Sutton, ha disputado en la FA Cup contra el Arsenal. Y no por asuntos deportivos. Con sus 115 kilos de peso, decidió comerse un bocadillo durante el encuentro. Ahora, se investiga si la insólita merienda responde en realidad a un intento de amañanar apuestas.

Ha sido la imagen más divertida del fin de semana en el fútbol inglés. Wayne Shaw, portero suplente del Sutton, se comía un bocadillo mientras su equipo jugaba un partido de la FA Cup contra el Arsenal. La imagen ha sido de lo más comentado en los tabloides ingleses y distintos medios europeos. Sin embargo, podría esconder algo más que una simple anécdota.

Tal y como informa el diario británico The Guardian, la Football Assotiation podría estar investigando el hecho tras conocerse que una casa de apuestas pagaba ocho a uno a que Shaw se comería un pastel durante el encuentro.

De confirmarse que Shaw se comió el bocata para amañanar las apuestas, supondría una infracción de las normas del fútbol inglés, al estar terminantemente prohibido que un participante en la competición apueste "directa o indirectamente, ni instruya, permita o casue que cualquier persona apueste por el resultado, progreso, conducta o cualquier otro aspecto que ocurra durante un partido de fútbol”.

En la previa del encuentro ya le habían preguntado sobre esas apuestas que circulaban por la red. Shaw contestó con ironía: “No he comido nada en todo el día, quizá lo haga más tarde”. Y, no sabemos si con ánimo de amañar apuestas o no, lo hizo.

Por último, otro punto que el equipo amateur tendrá que esclarecer es el hecho de que The Sun Bets, la casa que emitió la apuesta, fuera además el patrocinador del Sutton en ese partido. Un patrocinio nada habitual, ya que la marca que normalmente figura en las camiseta del equipo es Green Go Waste, una empresa de recogida de residuos, lo que hace indicar que pudiera tratarse de una estrategia comercial.