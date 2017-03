Espeluznante: un jugador de la NHL le parten el dedo en dos... ¡y ni se inmuta!

La NFL suele deparar espeluznante lesiones, fruto de la dureza del juego en el hockey sobre hielo. Pese a las aparatosas protecciones que llevan los jugadores, nunca es suficiente cuando te enfrentas al fuerte impacto de un stick.

Eso mismo le ocurrió a Marc Methot, jugador de Ottawa Senators, durante un partido contra los Pittsburgh Penguins. El jugador recibió un fuerte impacto de Sidney Crosby, quien decidió parar la jugada golpeándole fuertemente a la altura del pecho e impactando directamente en su mano.



En un primer momento no pareció entrañar gravedad. Sin embargo, tras encararse levemente con su infractor, se dirigió inmediatamente a pedir el cambio. Por el camino, al quitarse el guante, se pudo apreciar la gravedad de la lesión. ¡Se le partió el dedo completamente!

Pese al gran dolor que debía sentir, Methot consiguió contener de forma admirable el dolor. O por lo menos, no lo evidenció en su rostro. La NHL, una competición no apta para todos los jugadores.

Should the #Penguins' Sidney Crosby have been suspended for injuring the #Senators' Marc Methot? Analyze & debate: https://t.co/O0lnw7fmlD pic.twitter.com/JsMNTTbPAg