¡Surrealista! Bukaneros obliga al Rayo a dar marcha atrás con el fichaje de Zozulya

Apenas unas horas ha durado el ucraniano Zozulya en las filas del Rayo Vallecano. El motivo, su ideología. A pesar de que él mismo ha declarado que no es neonazi, sino ultranacionalista ucraniano, los ultras del equipo madrileño se han movilizado en su contra provocando que se vuelva al Betis.

Todo empezaba a medianoche al conocerse el fichaje por parte del Rayo. El jugador llegaba esta mañana a Madrid y se encontraba con un recibimiento insólito. Los ultras de su nuevo club le han insultado al llegary han empezado a aparecer pancartas y pintadas rechazando su incorporación por todo Vallecas. Bukaneros, ultras del equipo madrileño, han llegado incluso a reunirse con los capitanes del equipo para transmitirles su postura.

El representante del jugador ha pedido una oportunidad. Y el club ha emitido un comunicado defendiendo al jugador y asegurando que no es nazi, sino nacionalista ucraniano y que ha apoyado a paramilitares y niños de su país. Ninguna de estas explicaciones a calmado a los ultras que han seguido con sus amenazas de dejar de animar al equipo. Algo que, finalmente, ha provocado que el futbolista no vaya a jugar con el Rayo y se vuelva a Sevilla.

Martín Presa: no queremos a tipos como Zozulya. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja.

No la vas a ensuciar. No eres bienvenido pic.twitter.com/QaXkeceGnd